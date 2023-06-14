Воробьев выдвинут «Единой Россией» кандидатом на выборы губернатора Московской области

Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выдвинут кандидатом от «Единой России» на выборы главы региона в сентябре, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Выдвижение произошло путем голосования в Московском областном отделении партии. Андрей Воробьев набрал 380 голосов, Ольга Забралова – 5, Александр Толмачев – 3.

53-летний Воробьев руководит Московской областью уже более десяти лет. В 2012 году он был назначен врио губернатора вместо Сергея Шойгу, ставшего министром обороны.

Воробьев дважды побеждал на выборах губернатора Подмосковья. В 2013 году он набрал 78,94% голосов, в 2018-м избиратели отдали за действующего главу области 62,52% голосов.