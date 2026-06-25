700 инвалидов в год из-за тарелки: главная причина потери здоровья из-за питания

Каждый год около 600–700 россиян становятся инвалидами, и главный виновник — вовсе не несчастные случаи, а обычная тарелка с едой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист подчеркнул, что речь не о редких исключениях — алиментарно зависимые заболевания становятся главной причиной потери трудоспособности. Сахарный диабет, ожирение, поражения сосудов — все это не генетика и не возраст, а расплата за фастфуд, сладкое и жирное. Продеус предупредил: каждый лишний килограмм, каждая переработанная колбаса и сладкий напиток приближают человека к инвалидной коляске. При этом процесс идет незаметно, годами, и спохватываются уже поздно.

Особую тревогу вызывает рост числа детей с лишним весом. Малоподвижный образ жизни, гаджеты с утра до ночи и несбалансированное питание формируют у подрастающего поколения привычки, которые гарантированно приведут к хроническим болезням уже во взрослом возрасте. Продеус призвал активнее подключать диетологов и нутрициологов к школьной медицине, чтобы выявлять проблемы до того, как они станут необратимыми.

Ранее диетолог раскрыла главную ошибку летнего рациона.