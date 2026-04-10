Аборт только с благословения? Жительниц Забайкалья перед процедурой отправят на беседу к батюшке и общественникам

Министерство здравоохранения Забайкальского края ввело в действие обновленный регламент консультирования женщин, планирующих прервать беременность. Как сообщает портал « Чита.ру », теперь будущую мать, обратившуюся за направлением на аборт, ожидает общение не с одним специалистом, а с целой комиссией, в состав которой могут войти медики, психологи, представители общественных организаций и, по согласованию, священнослужители.

Согласно новому порядку, первый визит женщины в медучреждение будет включать встречу с психологом, социальным работником и юристом. В тот же день врач ультразвуковой диагностики проведет исследование, продемонстрирует пациентке сердцебиение эмбриона и подробно разъяснит, с какими рисками и осложнениями для здоровья сопряжена процедура.

Если и после этого женщина не изменит своего решения, ее направят на повторное заседание комиссии, которое состоится уже на базе краевого перинатального центра. К беседе подключатся общественники и, если сама пациентка не будет возражать, священники. Затем вступает в силу так называемый «период тишины»: при сроке беременности от четырех до семи или от одиннадцати до двенадцати недель прерывание может быть выполнено не ранее чем через двое суток после обращения, а на сроках от восьми до десяти недель — не раньше чем через семь дней.

В краевом Минздраве рассчитывают, что ужесточение регламента поможет замедлить убыль населения. Ранее многие районные больницы региона добровольно отказались от лицензий на проведение абортов.