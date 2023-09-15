«Риск смерти высокий»: врачи рассказали, что будет с Игорем Николаевым, который попал в больницу из-за проблем с сердцем

63-летний певец Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.

Кардиолог Юлия Кубай рассказала, как могут дальше развиваться события. С учетом того, что известный музыкант уже не в первый раз был вынужден обратиться за помощью врачей, его судьба может быть незавидной.

«Все зависит от разных факторов. Но важнее всего то, как быстро ему начали оказывать помощь. Если момент не упущен, то должен быть положительный результат. Худший сценарий — летальный исход, от него никто не застрахован», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В январе 2023 года Николаев попадал в больницу со стенокардией и инфарктом. Тогда врачи назначили ему соответствующий курс терапии.

«Инфаркт — состояние, при котором полностью или частично прекращается кровоснабжение миокарда. Основные причины — атеросклероз и спазмирование коронарных артерий, вызывающие сужение их просвета. Чем быстрее будет восстановлен коронарный кровоток, тем лучше будет результат», — объяснила эксперт.

Врач рассказала, что предстоит сделать медикам, к которым доставили певца.

«В таком случае экстренно проводится операция — баллонная внутрисосудистая ангиопластика. Она нужна для восстановления проходимости сосудов и позволяет предотвратить негативные последствия», — отметила кардиолог.

Также в ходе операции, по словам Кубай, внутри сосуда устанавливают стент для нормализации кровотока в коронарных артериях. В прошлый раз Игорю Николаеву установили сразу две таких конструкции.

Кардиолог Валерия Захарова отметила, что исполнитель еще может поправиться. Так что мы, в случае успеха медиков, еще можем услышать «Выпьем за любовь» в исполнении любимого артиста.

«Когда произошел один инфаркт, риск сердечно-сосудистых катастроф и развития второго инфаркта, а также смерти в дальнейшем высокий. Однако при своевременном оказании помощи врачи могут выписать пациента в том же состоянии, что и до ухудшения заболевания, повлекшего за собой госпитализацию», — подчеркнула эксперт.

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