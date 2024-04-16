Адвокат Герасимов считает, что животные в самолете не несут угрозу пассажирам-аллергикам

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам брать в салон лайнера крупную переноску с питомцем весом до 15 кг. По словам заслуженного адвоката РФ Павла Герасимова, авиапассажиры, которые страдают от аллергии на шерсть животных, могут не беспокоиться в связи с присутствием на борту чьих-то питомцев, так как современные системы забора и рециркуляции воздуха исключают вероятность распространения аллергенов по салону. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что правила перевозки животных на борту самолета утверждены Международной организацией гражданской авиации. Согласно им, каждое авиасудно проходит отдельную сертификацию, по итогам которой, исходя из возможностей системы вентиляции судна, для него определяют лимит на рассадку животных в салоне.

По мнению юриста, воздух в салоне современного лайнера обновляется каждые две с половиной минуты, и каждые шесть рядов в обычном салоне происходит забор воздуха, его рециркуляция. Таким образом, разноса потенциального аллергена для пассажиров просто нет.

Он добавил, что при приближении симптомов аллергии бортпроводники также окажут ему помощь и пересадят подальше от животного, однако никакой компенсации за неудобство пассажиру с аллергией в этом случае полагаться не будет.