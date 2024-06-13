Адвокат Орешкова перечислила способы оспорить качество медицинских услуг при подписанном согласии

Время от времени в сводки новостей попадает информация о неудачливых пациентах городских и частных клиник, получивших некачественную медпомощь. Большинство таких случаев касается неэффективного лечения или незначительного вреда здоровью, те не менее в редких случаях дело доходит и до серьезного ущерба вплоть до летального исхода. Адвокат Анна Орешкова рассказала, как пострадавшему пациенту или его родственникам восстановить справедливость и не помешает ли этому предварительно подписанное добровольное согласие на оказание медицинских услуг. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, при получении некачественной медпомощи пациент имеет право обратиться с претензией в лечебное учреждение. Кроме того, при получении медуслуги по программе ОМС у него есть право обратиться в свою страховую компанию, написать обращение и изложить суть своей проблемы. Страховая компания проведет проверку для определения дефектов в оказании медицинской помощи.

Юрист добавила, что большинство спорных ситуаций можно решить в досудебном порядке, в связи с чем пострадавшим пациентам следует начинать с претензий к лечебному учреждению, поскольку они должны быть заинтересованы в поддержании своей репутации и, соответственно, в максимально быстром решении проблем с пациентами.

По ее мнению, в невозможности решения частной проблемы пациент может обратиться в суд или в правоохранительные органы, а получить компенсацию понесенных расходов и морального ущерба пострадавший сможет в ходе гражданского процесса, а в случае, если действия врачей клиники привели к нанесению серьезного вреда здоровью или смерти пациента, его близкие родственники управомочены подать иск на лечебное учреждение и пожаловаться в прокуратуру и следственный комитет.