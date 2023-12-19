Адвокат Цыганов назвал причины о вероятности переквалификации дела о смерти 14-летнего боксера

По словам адвоката Алексея Цыганова, отечественное законодательство не возлагает на спортивные секции и кружки обязанность по проведению медосмотров. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что по законодательству для посещения спортивных секций и участия в соревнованиях следует не менее раза в год проходить медосмотр.

По мнению юриста, при этом закон не обязывает спортивные учреждения проводить медосмотры, при этом они должны не допускать к посещению и соревнованиям лиц, которые не предоставили необходимые меддокументы.

Он отметил, что в рамках расследования смерти подростка-боксера из Егорьевска следователям предстоит установить виновников трагедии. Поэтому дело могут переквалифицировать с «Причинения смерти по неосторожности» на более тяжкую «Халатность».