Айтрекинг показал: врач раскрыл, почему женщины подсознательно изучают лица дольше

Многие замечали, что ваша мама или подруга помнит лица случайных прохожих спустя годы, а мужчины путают, как звали коллегу с прошлой работы? Это не стереотип и не шутка. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей подтверждает : женщины действительно лучше запоминают эмоциональную и визуальную информацию, включая лица людей и детали значимых событий. Причем у этого есть сразу несколько научных объяснений — от эволюции до генетики.

По его словам, исследования с использованием айтрекинга (технологии отслеживания движения глаз) показали, что женщины подсознательно «сканируют» лица гораздо детальнее мужчин. Они совершают на 10–40% больше фиксаций на глазах, носе и рте, собирая больше визуальной информации. Причем процесс происходит полностью за пределами сознания — женщины не замечают, что смотрят иначе, но их мозг успевает создать куда более богатый портрет в памяти. Зачем это природе? Антропологи считают, что способность развилась в ходе заботы о потомстве. Матерям тысячелетиями требовалось распознавать эмоции на лице ребенка, понимать его потребности без слов — и мозг просто натренировался на лицах в принципе.

Медик добавил, что при этом эволюция — не единственная причина. Лондонские исследователи из Института психиатрии обнаружили, что за формирование долгосрочной памяти у мужчин и женщин отвечают разные гены. То есть механизмы запоминания работают изначально по-разному. Мужчины лучше запоминают пространственную и тактическую информацию: маршруты, принципы работы машин и механизмов. Женщины — эмоциональную и визуальную: лица, детали событий, запахи. К этому добавляется гормональный фон. Женский эстроген играет стимулирующую роль в когнитивных функциях: его рецепторы в гиппокампе и миндалевидном теле (зонах, отвечающих за память и эмоции) улучшают обработку социальной информации. Этим же объясняются колебания памяти в зависимости от фазы менструального цикла.

По его мнению, выраженность женских когнитивных преимуществ зависит от страны проживания. Исследование, охватившее 27 стран, показало: женщины среднего и пожилого возраста из скандинавских государств (с высоким уровнем гендерного равенства) показывают лучшие результаты в тестах на память, чем женщины из стран с патриархальными устоями. То есть реализация природных задатков сильно зависит от социальных условий, образования и востребованности этих навыков в обществе. Таким образом, женщины запоминают лица и эмоции лучше. Но раскрывается этот талант в полной мере только там, где его ценят и развивают. А мужчинам не стоит обижаться — у них своя суперсила: они никогда не забудут, как проехать к нужному дому в незнакомом районе. Просто мозг устроен иначе.

