Спасительная добавка: фрукты и овощи защищают память даже при питании жирной пищей

Ученые выяснили, что употребление фруктов и овощей может стать мощным защитным средством для мозга даже при питании жирной, вредной пищей. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nutritional Neuroscience.

Известно, что ожирение и связанные с ним когнитивные нарушения у пожилых людей часто идут рука об руку. Высокожировая диета усиливает окислительный стресс, который повреждает ткани организма, включая нервные.

Чтобы проверить защитные свойства растительной пищи, исследователи провели эксперимент на самцах мышей линии C57BL/6. Грызунов разделили на пять групп: одна получала низкожировой рацион, а остальные четыре — высокожировую диету, но с разными добавками: 0%, 5%, 10% и 15% смеси фруктов и овощей.

Результаты оказались впечатляющими. Мыши на низкожировой диете, как и ожидалось, лучше всех справлялись с тестами на распознавание новых объектов. У тех, кто сидел на «чистой» жирной диете без добавок, память была значительно хуже.

Однако добавление смеси растительных продуктов дозозависимо улучшало показатели. При максимальной, 15% дозировке фруктов и овощей результаты мышей были почти такими же хорошими, как у контрольной группы на здоровом питании.

Более того, добавки в 5% и 10% не мешали грызунам набирать вес, но при 15% прибавка массы тела была существенно меньше. Анализы показали, что фрукты и овощи снижали уровень маркера окислительного стресса — малонового диальдегида.

Ученые полагают, что именно снижение окислительного стресса помогло защитить нейронные связи и когнитивные функции. Следующими этапами исследования станет изучение влияния на конкретные отделы мозга и проверка эффекта на людях.

Ранее Роспотребнадзор изъял шаурму и бургеры из школьного буфета в Махачкале.