Академик Лачуга объяснил связь производства говядины и молока со здоровьем жителей РФ

Специалисты утверждают, что говядина является наиболее полезным из всех видов мяса. Академик Юрий Лачуга рассказал, как производство мяса крупного рогатого скота может влиять на население и назвал уровень потребления россиянином молока и молочных продуктов. Об этом сообщает RuNews24 .

По его словам, по сравнению с советским периодом производство говядины упало почти в три раза.

Ученый отметил, что говядина способствует нормализации уровня гемоглобина в крови, поэтому из всех видов мяса она должна быть на первом месте в плане потребления.

По его мнению, среднестатический житель нашей страны потребляет молочных продуктов почти вдвое ниже нормы, творога – в 2,5 раза, при этом молочных продуктов с высокой жирностью употребляется вдвое выше рекомендуемых нормативов.