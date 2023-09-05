Академик Онищенко назвал ожидающие Россию болезни этой осенью

С приходом осенней погоды все больше становится заболеваний дыхательной системы, обостряются хронические заболевания. Многие врачи говорят о возвращении пандемии коронавирусной инфекции. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, на данный момент никаких профессиональных и научных данных для подтверждения этого нет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что есть ежегодный закономерный осенне-зимний подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

По мнению академика, то, насколько высоко поднимется уровень заболеваемости, полностью зависит от людей.

Он напомнил о важности ношения масок, поддержания необходимого температурного режима.

Онищенко также отметил, что уровень заболеваемости будет зависеть от своевременности мониторинга ситуации и соблюдения эффективных мер по ее прерыванию.