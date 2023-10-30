Академик Онищенко назвал причины отсутствия в российских селах качественной медицинской помощи
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Cостояние мединфраструктуры в сельской местности нашей страны вызывает серьезную озабоченность. Так, сельские медики сталкиваются со множеством проблем, существенно влияющих на жизни и здоровье населения. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснил, есть ли изменения в этой ситуации и что необходимо для решения данной проблемы. Об это сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, прежде всего следует исполнять Конституцию РФ, прежде всего решать проблему с неуклонно растущим сокращением численности сельского населения.
Академик подчеркнул, что ослабление господдержки в селах сократило и возможность управлять процессами предоставления там медуслуг, что является нарушением Конституции РФ.
По его словам, данная проблема решается, но постепенно.