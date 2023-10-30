Академик Онищенко назвал причины отсутствия в российских селах качественной медицинской помощи

Cостояние мединфраструктуры в сельской местности нашей страны вызывает серьезную озабоченность. Так, сельские медики сталкиваются со множеством проблем, существенно влияющих на жизни и здоровье населения. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснил, есть ли изменения в этой ситуации и что необходимо для решения данной проблемы. Об это сообщает Общественная Служба Новостей.