Семь жителей северной столицы, употребив в пищу курицу-гриль из сети магазинов Eurospar, отравились сальмонеллезом. Согласно результатам проверки Роспотребнадзора, в магазине нарушались сроки годности, условия хранения и реализации продукции. На данный момент цех по производству кулинарной продукции временно закрыт, а проверка продолжается. По словам академика РАН, бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, в этой ситуации следует наказывать самих себя. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что на этикетке всегда указано, где и как хранится продукт, ее следует изучать. Сальмонеллез является банальной инфекцией, которая еще с дохристианских времен сопровождает человека.

По мнению академика, относительно наказания за данное преступление в России восторжествовала «эру всеобщего помилования», которая недавно наступила в судебной практике. Таким образом, человека, который в данной общей атмосфере всепрощения, которая иначе называется гильотиной, ни одна контролирующая организация не имеет права тронуть.