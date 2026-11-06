Мотивация не спасет: как не бросить тренировки с наступлением холодов

REGIONS: тренер Бондаренко объяснил, почему вредно тренироваться каждый день

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Осенью так легко бросить тренировки: темно, холодно, после работы нет сил. Но попытка наверстать упущенное ежедневными походами в зал может обернуться переутомлением. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на фитнес-тренера Владислава Бондаренко.

Тренер назвал три ошибки. Первая — ставить только на мотивацию. Вдохновляющие видео подталкивают купить абонемент, но запал быстро гаснет. Лучше встроить тренировки в расписание, как привычку: понемногу, но регулярно.

Вторая — выходить на улицу без разминки и теплой одежды. Нужно разминаться 10–15 минут и одеваться слоями: термобелье, флис, куртка от ветра. Не забудьте про шапку, перчатки и обувь. Хлопок для интенсивных занятий плох: он впитывает влагу. При гололедице тренировку лучше перенести в помещение.

Третья — ходить в зал каждый день и заниматься до изнеможения. Новичкам достаточно двух-трех тренировок в неделю по 45–60 минут. В остальные дни полезны прогулки и ходьба.

С наступлением холодов россияне чаще выбирают занятия в помещениях. По данным «Авито Услуг», в сентябре 2026 года просмотры объявлений по аквааэробике выросли на 32%, к пилатесу — на 31%, к растяжке и йоге — на 23%, к фитнесу — на 15%.

Главный совет тренера: не превращайте спорт в источник стресса. Удобное расписание, постепенная нагрузка и отдых помогут сохранить привычку.

Ранее диетологи назвали главный доступный продукт средиземноморской диеты.

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