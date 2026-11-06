Ким Кардашьян узнала о грыже пищевода прямо перед операцией

45-летняя Ким Кардашьян столкнулась с новым диагнозом незадолго до запланированной операции, пишет Page Six. У звезды телешоу обнаружили грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Об этом стало известно после того, как она прошла обследование.

Поводом для проверки стало лечение ранее выявленного воспаления пищевода. Ким хотела понять, помогли ли назначенные препараты. Кроме того, медики оценивали ее состояние на предмет возможного предракового процесса. Именно в ходе этой проверки и стало известно о грыже.

Услышав новый диагноз, Ким вспомнила своего отца Роберта Кардашьяна. Он умер от рака пищевода в 2003 году. С момента постановки диагноза до его смерти прошло всего восемь недель. Эта история до сих пор остается для Ким тяжелым воспоминанием.

Мать Ким, Крис Дженнер, сопровождала дочь на обследование. Она призналась, что сильно тревожится из-за ситуации. Сейчас семья ожидает дальнейших рекомендаций врачей.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян повторила образ 13-летней дочери на Хэллоуин.