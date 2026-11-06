Свыше ₽44 млн на покупку технических средств реабилитации получили жители Подмосковья в 2026 году. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Получить выплаты могут жители с инвалидностью. На эти средства можно приобрести реабилитационные изделия, указанные в индивидуальной программе реабилитации, но не включенные в федеральный перечень.

«Мы видим, что спрос на эту меру стабильно высок: только в этом году ею воспользовались более 1,7 тыс. жителя региона, а общая сумма поддержки превысила ₽44 млн», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Самые востребованные средства реабилитации — стул для ванны и электрический подъемник, медицинская многофункциональная кровать, прикроватный столик, а также аккумуляторы для электрических кресел-колясок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации. Оснащение стационаров больниц и амбулаторных отделений поликлиник осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».