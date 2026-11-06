Дневной стационар открыли при отделении онкохирургии в Звенигороде

Дневной стационар открыли при отделении онкохирургии Одинцовской областной больницы в Звенигороде. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В стационаре пациенты могут пройти различные диагностические и лечебные процедуры, в том числе тонкоигольную аспирационную биопсию узловых образований щитовидной железы и трепан-биопсию молочной железы, гастроскопию, колоноскопию и бронхоскопию.

«С запуском дневного стационара мы фактически замкнули цикл первичной онкодиагностики на уровне округа. Теперь маршрутизация пациента становится прозрачной и управляемой: от участкового терапевта или врача ЦАОП — к прицельной биопсии, далее — к консилиуму и четкому плану действий. Ключевой эффект — сокращение сроков верификации диагноза», - отметил заместитель главного врача по медицинской части Александр Коротаев.

Он добавил, что эта работа соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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