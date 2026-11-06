Светофорные объекты отремонтировали в 13 округах Московской области
Ремонт светофоров провели в 13 округах Московской области
Фото: [REGIONS/Полина Крачун]
Светофорные объекты отремонтировали в 13 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в Лобне, Долгопрудном, Серпухове, Солнечногорске, Коломне, Фрязино, Лосино-Петровском, Сергиевом Посаде, Пушкино, Красногорске, Мытищах, Дмитрове, Щелково.
К примеру, в Лобне отремонтировали светофор на улице Ленина в окружном центре, в Сергиевом Посаде — на Западном объезде города, в Пушкино — на Заречной улице Ивантеевки, в Дмитрове — на Дорожной улице поселка совхоза Останкино.
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