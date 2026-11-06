Жителей Подмосковья призвали принять участие в голосовании за водоемы для расчистки в 2027 году

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей Подмосковья принять участие в народном голосовании за водоемы для расчистки в 2027 году.

Голосование пройдет в рамках программы «100 прудов и озер». Оно стартует 10 ноября на портале «Добродел».

«В рамках работ по расчистке специалисты проведут очистку водной глади от плавающей растительности, подъем и утилизацию бытового мусора, удаление аварийно-опасных деревьев, находящихся в акватории, а также скашивание излишней воздушно-водной растительности», - рассказали в министерстве.

Программа реализуется с 2021 года. За это время в области расчистили 324 водоема общей площадью почти 1,4 тыс. га. В этом году расчистили 39 объектов, площадь которых превысила 300 га.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.