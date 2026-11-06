Не только деньги: ради чего россияне берутся за подработку

Для многих россиян график «работа с девяти до шести, вечерняя подработка и еще один проект на выходных» давно стал нормой. Почти половина — 46% — совмещают несколько видов деятельности. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на «Авито Работу».

Среди тех, у кого больше одной занятости: 26% тянут основную работу плюс одну подработку, 12% — сразу несколько. Еще 8% занимаются равнозначными видами деятельности, не выделяя главную. При этом у 44% источник дохода только один — основная работа.

И большинство не считает это чем-то постыдным. 61% опрошенных считают такой опыт плюсом для карьеры. 31% говорят, что разные направления помогают выделиться среди кандидатов. 25% не видят связи между количеством профессий и привлекательностью — главное, как человек справляется с обязанностями.

Причина чаще всего — деньги (49%). Но есть и другие мотивы: 31% хотят попробовать новую сферу без увольнения, 30% — получить навыки, 25% — расширить портфолио, 19% — завести знакомства.

Молодежь активнее: среди 18–24 лет 17% совмещают работу с несколькими подработками. В группе 45–54 лет таких 9%.

При этом традиционная карьера не сдает позиций. 26% предпочитают расти в одной профессии. 23% осваивают смежные специальности. 21% развиваются как узкопрофильные специалисты. А 14% хотят строить карьеру сразу в нескольких сферах.

Главное: дополнительная работа — не просто второй доход. Это возможность попробовать новое и накопить опыт. Но опрос отражает мнение самих работников и не гарантирует автоматического повышения зарплаты.

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