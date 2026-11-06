Валентина Иванова показала трогательно видео с Тимати и дочерью

Валентина Иванова опубликовала в социальных сетях видео, снятое во время отдыха на Мальдивах, передает Super.

На кадрах 43-летний рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) держит годовалую дочь на одной руке. Девочка стоит на выпрямленных ножках и балансирует в воздухе. Затем отец аккуратно опускает ее, и девочка смеется. Ролик быстро привлек внимание пользователей.

Тимати отдыхает на Мальдивах вместе с Ивановой, своей 67-летней мамой Симоной Юнусовой и тремя детьми. Семья проводит время вместе, и Валентина делится кадрами из поездки.

Вторая дочь Тимати родилась 2 августа 2025 года. Для него — это третий ребенок. У музыканта также есть дочь от модели Алены Шишковой и сын от модели Анастасии Решетовой.

Ранее сообщалось, что Тимати и Анастасия Решетова вместе отметили день рождения общего сына.