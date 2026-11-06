Более 200 школьников Электростали и Воскресенска посетили уроки по электробезопасности

Специалисты «Мособлэнерго» провели в школах Электростали и Воскресенска уроки по электробезопасности. Их посетили более 200 ребят, сообщает Министерство энергетики Московской области.

В Электростали занятие провели в «Школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1». В нем приняли участие 100 учащихся.

В Воскресенске прошло два урока в средних общеобразовательных школах «Вектор» № 26 и № 20. Их посетили 112 учащихся 5–6-х классов.

Школьникам рассказали об опасности оборванных проводов и зацепинга, научили оказывать первую помощь, напомнили о правилах безопасного использования электроприборов. Кроме того, им показали профессиональные средства индивидуальной защиты электромонтеров.

«Для энергетиков важно не только строить и ремонтировать сети, но и с ранних лет формировать у детей привычку относиться к электричеству внимательно. Такие встречи помогают уберечь ребят от опасных ошибок и заодно знакомят их с профессией, где ответственность и знание правил имеют первостепенное значение», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность модернизации наружного освещения.