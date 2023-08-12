Академик Онищенко оценил действие нового штамма коронавируса

В нашей стране зафиксировано 17 случаев заражения новым подвидом коронавируса. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, новый подвид омикрон-штамма «эрис» является высокозаразным, тем не менее никаких страшных симптомов от него не развивается. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что этот штамм появился еще весной.

По мнению Онищенко, он довольно высококонтагиозен по сравнению с прежними подвидами, но не несет никакой опасности для заболевшего.

Он добавил, что в настоящее время уже разработана модификация вакцины против этого вируса.