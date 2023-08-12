Академик Онищенко оценил действие нового штамма коронавируса
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В нашей стране зафиксировано 17 случаев заражения новым подвидом коронавируса. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, новый подвид омикрон-штамма «эрис» является высокозаразным, тем не менее никаких страшных симптомов от него не развивается. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что этот штамм появился еще весной.
По мнению Онищенко, он довольно высококонтагиозен по сравнению с прежними подвидами, но не несет никакой опасности для заболевшего.
Он добавил, что в настоящее время уже разработана модификация вакцины против этого вируса.