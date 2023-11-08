Академик Онищенко перечислил категории людей, которым необходима обязательная вакцинация от гонконгского гриппа

В пяти субъектах РФ зарегистрированы три случая заражения гриппом H3N2, или гонконгским гриппом. Академик РАН Геннадий Онищенко пояснил, будет ли новая эпидемия и как подготовиться к ней. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что в реальности случаев заражения гораздо больше, при этом проводить обследование каждого человека бессмысленно.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, сегодня следует сосредоточиться на плановой иммунизации.

Он пояснил, что сейчас все штаммы являются гонконгскими. В связи с этим необходимо вакцинироваться школьникам, людям пожилого возраста, работникам торговли, педагогам, медикам, журналистам и т. д.