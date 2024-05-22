Академик Онищенко перечислил отличия подштамма коронавируса Flirt от омикрона
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В нашей стране зафиксирован новый вариант коронавируса под названием FLiRT. Тем не менее, по информации Роспотребнадзора, он не представляет существенной угрозы для жителей РФ. Доминирующим штаммом COVID-19 в России и мире по-прежнему остается омикрон. По словам академика РАН, экс-главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, этот подштамм не новый и действует даже в России уже не один месяц. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Он добавил, что подштамм FLiRT был выявлен еще два месяца назад, вся его симптоматика повторяет симптоматику омикрона. Он также находится под наблюдением, пока введения каких-либо ограничений не требуется.
По мнению академика РАН, при наличии слабого иммунитета, людям пожилого возраста следует использовать стандартные меры предосторожности: мыть руки, не находиться среди большого скопления людей, иметь правильное питание, отдыхать.
Он отметил, что название FLiRT вовсе не медицинское, его придумали в СМИ.