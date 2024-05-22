Академик Онищенко перечислил отличия подштамма коронавируса Flirt от омикрона

В нашей стране зафиксирован новый вариант коронавируса под названием FLiRT. Тем не менее, по информации Роспотребнадзора, он не представляет существенной угрозы для жителей РФ. Доминирующим штаммом COVID-19 в России и мире по-прежнему остается омикрон. По словам академика РАН, экс-главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, этот подштамм не новый и действует даже в России уже не один месяц. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что подштамм FLiRT был выявлен еще два месяца назад, вся его симптоматика повторяет симптоматику омикрона. Он также находится под наблюдением, пока введения каких-либо ограничений не требуется.

По мнению академика РАН, при наличии слабого иммунитета, людям пожилого возраста следует использовать стандартные меры предосторожности: мыть руки, не находиться среди большого скопления людей, иметь правильное питание, отдыхать.

Он отметил, что название FLiRT вовсе не медицинское, его придумали в СМИ.