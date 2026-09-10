В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 10 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новрязанском, Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не отвлекаться на телефон и держать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.