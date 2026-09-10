Подмосковной молодежи рассказали о карьерных возможностях в проекте «Профразвитие»

Всероссийский проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», которому исполняется три года, позволяет молодежи сделать карьерный старт. В честь дня рождения «Профразвитие» запускает месяц полезных активностей – от образовательных продуктов и мероприятий в университетах до новых инструментов для профессионального старта.

За все время своего существования проект превратился в платформу для самоопределения и построения карьерного пути. Участники получили более 170 тыс. индивидуальных рекомендаций по профессиональному развитию и повышению личной эффективности, победителями проекта стали 882 человека. В число партнеров вошли более 250 крупных компаний и организаций.

«Сегодня «Профразвитие» – это не только стажировки и вакансии. Это исследования рынка труда, карьерные консультации, образовательные продукты, работа с университетами и работодателями», – рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

По его словам, в задачи программы входит помощь молодежи в подготовке к рынку труда.

Подмосковными участниками проекта стали более 5,4 тыс. жителей, им открывается доступ к стажировкам и вакансиям, образовательным продуктам, карьерным консультациям и не только. В сентябре они смогут присоединиться к новым активностям проекта.

В 2026 году карьерная поддержка стала доступнее непосредственно в регионах России, в Подмосковье работает Центр компетенций Президентской платформы «Россия – страна возможностей» на базе Российского государственного университета народного хозяйства им. Вернадского.

Одним из практических инструментов проекта стала образовательная подборка #старт_карьеры. Там можно найти информацию о том, как выбрать карьерный путь, распознать сомнительную вакансию, пройти путь от отклика до собеседования, освоить правила деловой переписки и адаптироваться в новом коллективе.

В честь третьего дня рождения проект приглашает молодых людей загадать три карьерных желания на ближайший год, их можно записать записать на цифровой платформе. Через год «Профразвитие» вернет им ответы, чтобы каждый смог проверить, какие желания стали реальностью.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

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