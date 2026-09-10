Подмосковные школьники смогут принять участие в хакатоне «ИТ-прорыв»
Школьники Подмосковья смогут принять участие в хакатоне «ИТ-прорыв»
Фото: [медиасток.рф]
Подмосковные школьники могут пройти регистрацию на Всероссийский хакатон по информационным технологиям «ИТ-прорыв». Об этом сообщает Министерство госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
Участниками могут стать школьники в возрасте от 12 до 17 лет, им нужно будет собрать команду от двух до четырех человек. Вместе они будут решать реальные задачи от индустриальных партнеров и создавать собственные технологические решения по пяти направлениям. Среди них - робототехника, мобильная разработка, большие данные и искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, беспилотные технологии. Подать заявку можно до 20 сентября на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.