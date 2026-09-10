В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
С четверга по субботу, с 10 по 12 сентября, на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +13-27 градусов, ночью – +5-12. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.