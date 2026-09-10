Молочный дефицит в Красноярске: почему с полок исчезли «Простоквашино» и «Семенишна»

Изначально о проблеме местная жительница рассказала изданию Ngs24.ru. По ее словам, молоко и другие молочные продукты брендов «Простоквашино» и «Семенишна» пропали из магазинов сети. Покупательница отметила, что в некоторых торговых точках продавались лишь остатки продукции.

Представители торговой сети пояснили изданию, что проблемы с поставками возникли не только с этими брендами, но и с другими марками компании «Логика молока» (бывший Danone). Руководитель коммуникационного центра магазина объяснила, что из-за технического сбоя, вызванного внешним воздействием, появились временные ограничения в поставках молочной продукции.

Позже жительница Красноярска сообщила «Проспекту Мира», что молочная продукция брендов «Простоквашино» и «Семенишна» уже вернулась на полки магазинов. «ПМ» обратился в торговую сеть с просьбой рассказать, как обстоят дела с молочной продукцией других брендов и вернулась ли она в магазины. Там отметили, что ситуация стабилизируется и в сети делают все для скорейшего восстановления полного ассортимента.

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