Хищник у школы, стрельба во дворе, патрули с БПЛА на острове: Красноярск борется с медвежьей угрозой

В Красноярске сотрудники полиции продолжают патрулировать восточную часть острова Татышев. По словам очевидцев, именно там якобы был замечен медведь, сообщил prmira.ru.

По информации издания, вечером 8 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в восточной части острова Татышев якобы видели медведя. После этого там развернули поиски с помощью тепловизора и БПЛА. Накануне, 9 сентября, в социальных сетях Татышев-парка красноярцев попросили пока не посещать восточную часть острова. Доступ туда временно ограничили.

В четверг, 10 сентября, в пресс-службе городской полиции сообщили «ПМ», что медведя так и не нашли. Однако полицейские продолжают патрулировать территорию. В Татышев-парке также отметили, что ограничения на посещение восточной части острова Татышев для красноярцев пока сохраняются.

Кроме того, в регионе произошел один случай появления медведя. Красноярские полицейские застрелили хищника, который забрался во двор частного дома в Свердловском районе. Инцидент произошел ночью 9 сентября на улице Торговой. Как рассказали в полиции, хищник забрел во двор дома местной жительницы и сломал деревья.

Не менее тревожная ситуация сохраняется в поселке Тасеево. По информации издания, хищник вышел к школе. Животное сняли на видео местные жители. Ролик опубликовал телеграм-канал. Родителей просили забрать детей из школы. Тех, кого не могли забрать, учреждение планировало развезти по домам. В полиции сообщили, что накануне утром, 9 сентября, получили сообщение о медведе около школы. Однако сотрудники не нашли хищника.

Ранее сообщалось, что в российском регионе вслед за медведями к людям начали выходить лисы.