Защитник ЦСКА рассказал, почему поменял НХЛ на возвращение в Россию

Защитник ЦСКА Егор Замула рассказал «Спорт-Экспрессу», почему решил вернуться из НХЛ в Россию.

Хоккеист с сезона 2020/21 выступал за «Филадельфия Флайерз», а по ходу минувшего сезона был обменян в «Коламбус Блю Джекетс». В общей сложности он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 188 матчей, в которых набрал 43 (8+35) очка.

Замула отметил, что у него были переговоры с «Коламбусом» по поводу нового контракта. 26-летним защитником интересовались и другие клубы НХЛ, но он твердо решил вернуться в Россию.

«В системе «Филадельфии» провел большое количество времени. Я там засиделся, и многие вещи мне поднадоели, не получал удовольствия, когда приходил на тренировочную арену. Мы общались и с другими клубами, но я поиграл в Северной Америке 10 лет, соскучился по России, родным людям», — рассказал хоккеист.

В двух матчах в КХЛ за ЦСКА Замула отметился двумя голевыми передачами.

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