В Московской области за восемь месяцев зарегистрировали более 41 тыс. преступлений

По итогам восьми месяцев 2026 года в Подмосковье было зарегистрировано более 41,3 тыс. преступлений (-14 %), в том числе 7,3 - совершенных в общественных местах, 8,8 тыс. - лицами, ранее совершавшими преступления, 3 тыс. - в состоянии опьянения. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Число преступлений , совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, сократилось на 33,1% - до 10,6 тыс. За этот период в регионе совершили 118 хулиганств (-15,1 %), 86 разбойных нападений (+1,2 %), 491 грабеж (+7,4 %), 9,2 тыс. мошенничеств (-14,2 %), 10,8 тыс. краж (+12,4 %).

В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 4,9 тыс. преступлений. Помимо этого, установлено 379 (-37,2 %) фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.