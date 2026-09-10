В Подмосковье штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах превысили ₽80 млн
Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах Подмосковья превысили ₽80 млн
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
По итогам восьми месяцев 2026 года лесные инспекторы Комитета лесного хозяйства Московской области составили 740 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности (статья 8.32 КоАП РФ), общая сумма штрафов по ним превысила 80,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
По данным ведомства, в 2025 году за аналогичный период было выписано 35,7 млн рублей штрафов. В этом сезоне свыше 36 млн рублей взыскали за нарушения пожарных норм, 123 тыс. рублей — в счет возмещения вреда, причиненного природе. Работа по остальным нарушениям продолжается.
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