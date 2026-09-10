«Зенит» купил футболиста, а на следующий день отдал его в аренду
«Зенит» отдал в аренду в «Оренбург» днем ранее купленного голкипера Дегтева
Фото: [ФК «Зенит»]
Петербургский «Зенит» 9 сентября выкупил у ФК «Сочи» голкипера Александра Дегтева, а на следующий день отправил 21-летнего футболиста в аренду в «Оренбург».
Дегтев является воспитанником «Зенита». Три года назад он перешел в «Сочи». Теперь же петербуржцам пришлось раскошелиться на €1,5 млн, чтобы выкупить перспективного голкипера. Сообщалось, что Дегтевым также интересуется «Спартак».
На данный момент вратарская бригада «Зенита» полностью укомплектована: основной вратарь — Денис Адамов, его подменяют Даниил Одоевский и Богдан Москвичев. Поэтому Дегтева отправили за игровой практикой в другой клуб. Контракт голкипера с петербуржцами рассчитан до 2031 года.
Ранее сообщалось, что руководство петербургского «Зенита» хочет добиться российского паспорта для бразильского полузащитника Вендела, чтобы освободить место для еще одного легионера.