«Нацелены это исправить»: тренер «Крыльев Советов» обозначил слабое место своей команды
Тренер «Крыльев Советов» Булатов назвал слабое место своей команды
Фото: [ФК «Крылья Советов»]
Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов в эфире «Матч ТВ» назвал слабое место свое команды.
Специалист недоволен тем, как самарцы проводят первые минуты в домашних матчах. В РПЛ «Крылья Советов» дома взяли лишь одно очко в трех матчах, уступив «Балтике» (0:2), махачкалинскому «Динамо» (1:4) и сыграв вничью с «Краснодаром» (2:2). Причем «быкам» волжане уступали после четверти часа игры 0:2. В гостях «Крылья» выступают гораздо успешнее, завоевав шесть баллов в четырех матчах.
«Максимально недовольны первыми минутами этих встреч. Понимаем, где надо исправлять, очень на это нацелены. И я надеюсь, мы делаем правильные шаги и идем к победе», — сказал Булатов.
11 сентября «Крылья Советов» откроют восьмой тур РПЛ домашним матчем с «Родиной».
Ранее стало известно, что полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников перешел в ЦСКА.