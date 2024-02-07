Академик Онищенко перечислил причины роста заболеваемости корью в России

В нашей стране вновь зафиксирован ряд случаев заболевания корью. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, причинами такой ситуации с корью стало снижение иммунитета населения после пандемии коронавируса, а также отсутствие практики обязательной вакцинации взрослых. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что немаловажную роль в этом могли сыграть и непривитые мигранты, въезжающие в нашу страну.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, к карантинам в учебных заведениях не стоит относиться с паникой, так как вузы обязаны принимать данные меры в случае обнаружения даже одного заболевшего, к тому же они не длятся долго.

Он пояснил, что причинами стали серьезное снижение иммунной прослойки, пробелы в наличии вакцины против этого заболевания, отсутствие четкости по вакцинации от кори среди взрослого населения России.