Академик Онищенко перечислил способы не заболеть в весенний сезон

Весна является временем пробуждения природы, однако в это время просыпаются и вирусы, о которых мы успели позабыть. Академик РАН, заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, почему так происходит и как подготовить свой организм к весне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, к началу весеннего сезона силы, которые были накоплены прошлогодними весной и летом уже иссякают.

Академик добавил, что зимний период был суровым, поэтому забрал много из запасов.

По его мнению, никаких эксклюзивных инфекций, появляющихся только весной, не существует. В связи с чем уже сейчас важно внимательно следить за собой, за детьми и пройти обследование.