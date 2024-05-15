Академик Онищенко пояснил опасность верблюжьего гриппа

Среди сельскохозяйственных и диких животных в Штатах распространяется новый штамм птичьего гриппа, который также увеличивает риск заражения людей в связи с ограниченным объемом тестирования на вирус. Он поражает также коров, скунсов, горных львов и рыжих лисиц. При этом на данный момент зафиксирован только один случай заражения человека. Также появилось новое понятие - «верблюжий грипп», который предполагает смертность каждого третьего и, убив одного человека, заражает еще двоих. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, угрожает ли миру новая чума. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, грипп не может, убивая, заражать двоих, он поражает десятки, а природным резервуаром является водоплавающая птица. При этом за циркуляцией гриппа ведется глобальный мониторинг, который отлажен еще 20 лет назад.

Академик добавил, что верблюжий штамм – это всего лишь наименование. Любые штаммы – свиные, птичьи и прочие – приходят из среды природного резервуара, находящегося в Юго-Восточной Азии. Водоплавающая птица является всегда носительницей штаммов гриппа и периодически тот или иной штамм попадает в свинью.

По его мнению, при условии, что это актуальный кандидат в пандемические или эпидемические штаммы гриппа, он уже был бы в составе вакцины, вошел бы в нее. Необходимо более внимательно наблюдать за такими сообщениями и важно, в каких изданиях они появляются. Так, данные о верблюжьем штамме довольно тревожные, несмотря на то что в Северном полушарии его не было.