Академик Онищенко пояснил важность появившейся вакцины от рака легких

Шестидесятисемилетний Януш Рац стал первым в мире пациентом, получившим прививку от рака легких. Данное событие может дать новую надежду людям, страдающим от наиболее распространенной формы рака легких. Академик РАН и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко пояснил важность этого открытия и напомнил о существовании лечебных вакцин. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, при наличии у человека онкологического заболевания, проникшего в клеточную структуру, когда ставится диагноз, ситуация глубоко разбирается, и под это делается вакцина.

Академик добавил, что в указанном виде онкологии пусковым механизмом является вирус гепатита В. Позже была изобретена генноинженерная вакцина от рака, в связи с чем идея вакцины от рака легких вовсе не нова.

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