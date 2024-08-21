Врач Светоносов рассказал про причины развития рака легких у некурящих

Завотделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Константин Светоносов в беседе с сайтом aif.ru рассказал , что приводит к раку легких у людей, не обремененных такой пагубной привычкой, как курение.

Вдыхание табачного дыма, пассивное курение, также опасно, как и обычная зависимость от никотина. Также фактором развития рака легких может быть плохая экология: опасные производства и загрязнение воздуха. Известно, что жители деревень болеют онкологией реже городских.

Главная опасность рака легких в том, что болезнь долго не имеет клинических проявлений. Поздние стадии уже делают недуг очевидным: появляется «ржавая» мокрота, кровохаркание, одышка и боль.

По словам врача, важно вовремя проводить обследования. Желательно вести ЗОЖ, снизить или убрать вредные привычки, ограничить себя от курящих. Также нужно вовремя лечить заболевания бронхо-легочной системы.

Только плановые обследования и своевременное обращение за помощью помогут снизить риски онкологии или победить рак. Патологии легких и другие болезни легче поддаются лечению на ранних стадиях.

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