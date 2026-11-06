Наталья Подольская восхитила фанатов фотографией с отдыха в ОАЭ

44-летняя певица Наталья Подольская поделилась в личном блоге фотографиями с отдыха в Дубае, передает Леди.Mail.

Фото: [ соцсети ]

На снимках артистка позирует на фоне заката в пестром слитном купальнике с глубоким вырезом. Для этих кадров Наталья отказалась от макияжа, сделав ставку на естественность. Поклонники отметили, что певица выглядит отдохнувшей и уверенной.

Подольская регулярно занимается спортом. В ее загородном доме оборудован спортзал, а результаты тренировок она время от времени показывает подписчикам. Артистка старается уделять физической активности время каждый день. Такой подход помогает ей поддерживать форму и хорошо себя чувствовать.

Наталья замужем за 58-летним певцом Владимиром Пресняковым. У пары двое сыновей — Артемий и Иван.

Ранее сообщалось, что Наталья Подольская устроила сыну праздник в стиле «Трансформеров».