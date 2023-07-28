Академик Онищенко прокомментировал закон, запрещающий смену пола в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России, согласно которому провести операцию по смене пола можно лишь в случае наличия медпоказаний. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, данный запрет станет способствовать защите нравственных устоев, сохранит здоровье жителей РФ и не допустит навязывания западных ценностей. Об этом сообщает радио Sputnik.