Академик Онищенко рассказал, можно ли пить воду из крана и чем опасны скважины на даче

Мы каждый день пьем воду и даже не задумываемся, откуда она берется и насколько она чиста или насыщена минералами и прочими полезными микроэлементами. С детства всем известно, что воду из-под крана лучше не пить, но при этом многие говорят, что производители бутилированной и даже минеральной воды наливают ее именно оттуда. По словам бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, человек никак не может проверить качество воды в домашних условиях. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что в кранах домов столицы вода точно подается как питьевая, она соответствует ГОСТу. В плане бутилированной воды ряд производителей действительно просто наливают воду из-под крана, и она питьевого качества.

По мнению академика РАН, существует качественная вода за городом, где люди бурят скважины. Однако сегодня это является преступлением, поскольку продырявлены все подземные запасы воды, которые являются стратегическими.