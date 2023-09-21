Академик Онищенко рекомендовал закупаться масками и делать прививки
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Уровень заболеваемости коронавирусом в нашей стране вырос почти на 50% за прошедшую неделю. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, текущего роста заболеваемости не стоит, однако необходимо соблюдать рекомендации по защите своего здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что не имеется в настоящее время оснований ожидать катастрофического роста заболеваемости коронавирусом, а новые субтипы маловероятно станут более вирулентными и контагиозными, чем уже известный «омикрон».
По мнению Онищенко, сейчас идет осенний сезон, во время которого всегда есть рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Это в первую очередь связано с увеличением числа людей в транспорте, офисах.
Он добавил, что во избежание заболеваемости следует вакцинироваться от гриппа, по мере необходимости пользоваться индивидуальными средствами защиты, одеваться в соответствии с сезоном и по возможности избегать массовых скоплений людей.