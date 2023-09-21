Академик Онищенко рекомендовал закупаться масками и делать прививки

Уровень заболеваемости коронавирусом в нашей стране вырос почти на 50% за прошедшую неделю. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, текущего роста заболеваемости не стоит, однако необходимо соблюдать рекомендации по защите своего здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что не имеется в настоящее время оснований ожидать катастрофического роста заболеваемости коронавирусом, а новые субтипы маловероятно станут более вирулентными и контагиозными, чем уже известный «омикрон».

По мнению Онищенко, сейчас идет осенний сезон, во время которого всегда есть рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Это в первую очередь связано с увеличением числа людей в транспорте, офисах.

Он добавил, что во избежание заболеваемости следует вакцинироваться от гриппа, по мере необходимости пользоваться индивидуальными средствами защиты, одеваться в соответствии с сезоном и по возможности избегать массовых скоплений людей.