Академик Онищенко рекомендует работодателям привить сотрудников от гриппа за свой счет

По итогам 43-й недели текущего года уровень заболеваемости гриппом в девяти субъектах РФ превзошел среднегодовые пороги за данный период. По словам бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, тем не менее в целом по России эпидемические пороги заболеваемости превышены не были. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что наблюдается естественный подъем заболеваемости, при этом доминирования вируса гриппа не зафиксировано.

По мнению академика, в стране почти 51 млн человек вакцинировались от гриппа, тем не менее плановый уровень вакцинации пока не достигнут. Для этого необходимо прививаться за счет средств работодателей тех организаций, контингент которых не попадает в группу риска.

Он подчеркнул, что работодателям стоит озаботиться покупкой вакцин и вакцинацией сотрудников.