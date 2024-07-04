Академик Онищенко считает, что американцы украли серьезные разработки СССР по бактериофагам

Мир вирусов и бактерий так разнообразен, что ученым приходится находить все новые и новые виды микроорганизмов. Какие-то из них смертельно опасны, а какие-то, напротив, полезны для нас и могут спасти. Именно такими помощниками для нашего организма являются бактериофаги — организмы, похожие на вирусы. По словам академика РАН, бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, мнение о том, что все лекарственные препараты заменят бактериофагами слишком преувеличено. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что в советские время наша страна была передовиков в исследовании бактериофагов, их коллекция находилась в Тбилиси и в ней содержалось около 500 видов. Однако на исходе существования Советского Союза один из политических руководителей подсуетился и увез ее в США, где сейчас неплохо на ней живет.

По мнению академика, сегодня настало время для возрождения данного важного направления, которое научным путем доказало свое право на существование и спокойно этим заниматься. Однако наказывать виновных смысла нет, поскольку, скорее всего, тех, кто это сделал, уже нет в живых.