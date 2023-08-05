Академик Онищенко считает, что консультации пациентов в онлайн-формате будут обычным делом

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, начавшийся в нашей стране экспериментальный проект по широкому внедрению телемедицины является уместным и продуманным шагом, жители самых удаленных точек России смогут получать консультации и медпомощь. Об этом сообщает радио Sputnik .

Напомним, что проект был запущен в среду и позволяет около 30 частным клиникам давать консультации пациентам в режиме онлайн.

По мнению Онищенко, стремления ввести в действие телемедицину в России начались еще лет двадцать назад. На данный момент такой вид помощи более усовершенствован, поскольку имеется соответствующая аппаратура, программы, накапливающие в себе материал.

Он отметил, что первый прием должен быть очным для установления точного диагноза, после чего их можно проводить через онлайн-площадки.

Медик подчеркнул, что телемедицина не работает для несовершеннолетних, по поводу инфекционных болезней и экстренной помощи.