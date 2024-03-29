Академик Онищенко считает, что пандемия коронавируса прошла, но сам вирус не исчез

Пандемия COVID-19 уже давно позади, но неожиданно появляются новости о том, что в северной столице продлено действие ковидных ограничений, установленных постановлением правительства РФ еще четыре года назад. Академик РАН Геннадий Онищенко пояснил, легитимны ли подобные ограничения и почему о них снова заговорили. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, сегодня отсутствуют основания для начала новой пандемии, к тому же острые респираторные инфекции, в том числе грипп и ковид отходят на второй план, поскольку март уже почти завершился.

Экс-главный санитарный врач РФ подчеркнул, что это вовсе не означает, что случаев гриппа и ковида не будет, они будут и летом. При этом уже не станет предлагать людям массовое ношение масок. Их могут носить те, у кого слабый иммунитет.

По его мнению, на местах вспышек заболеваний всегда присутствуют врачи, которые адекватно реагируют на подобные вещи.