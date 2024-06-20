Академик Онищенко считает нарушение технологии причиной вспышки ботулизма в столице

В Роспотребнадзоре заявили, что причиной заражения ботулизмом сразу в ряде регионов РФ стала продукция «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке», приготовленная с нарушением всех санитарных норм и требований. Бывший главный санитарный врач РФ и академик РАН Геннадий Онищенко пояснил природу ботулизма и призвал в связи с этим не дискредитировать вакуумацию продуктов. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, указанная болезнь вовсе не так редка, и подхватить его можно где угодно. Но в продуктах питания главным источником заражения являются именно консервы, прежде всего то, что в новых технологиях вакуумирования еще не отработаны требования консервирования.

Академик добавил, что при хранении готовой продукции, где есть анаэробная среда, может временно проявиться ботулия, то есть микроб, продуцирующий токсин, он является сильным естественным ядом и дает серьезную клинику осложнения. В истории имеют место массовые случаи заражения в 80-90-е годы прошлого века, когда люди массово помешались на домашнем консервировании, но при этом технологию вакуумации использовали неправильно.

По его мнению, не следует дискредитировать полезную и нужную технологию вакуумации, а необходима только правильная рецептура, дающая гарантию обеззараживания.